Montag, 05 April 2021 | 14.095

Die Menschenrechte und ... die Lese-Rechte ...

von den über 60 Millionen in Deutschland lebenden Erwachsenen ...

können über 6 Millionen nur eingeschränkt oder überhaupt nicht lesen und schreiben ...



egal in welcher Sprache ... geschweige in deutsch ...

das sind immerhin rund 10 Prozent ...



die gelten mit dem Fachausdruck als 'gering literalisiert' ...

das ist so ... ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist ...

daß alle in Deutschland lebenden bzw arbeitenden Politiker (m/w/d) ...



allenfalls eingeschränkt bzw überhaupt nicht wissen ...

was verfassungsgemäße Politik ist ... und wie man das macht ...



es ist wiedermal typisch für deutsche Politik ...

daß Probleme nicht gelöst sondern verlagert und überlagert das heißt versteckt werden



statt daß Politiker lernen ... wie man professionell Politik macht ...

erfinden Leute die keine Ahnung von Tuten und Blasen haben ...



nichts anderes als reine Luftblasen ...

zum Beispiel eine Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung ...



die seit 2016 läuft ... und jetzt also gerade Halbzeit hat ...

aber das Spiel steht nach wie vor 0 zu 0 ...



erfahrungsgemäß wird aber voraussichtlich in der letzten Woche ...

dann noch irgend ein Tor geschossen ...



und das wird dann mit einem Festakt als grandioser Erfolg gefeiert ...

obwohl sich an der Lage der Dinge (Internet of Things) gar nichts geändert hat ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen