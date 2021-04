Sonntag, 04 April 2021 | 13.094

Die Menschenrechte und ... die Leserechte ...

die Schreibrechte bzw die Urheberechte ... also das so genannte Copyright ...

sind bereits weitgehend geregtl und reguliert ...



ganz einfach weil es da mitunter um sehr viel Geld geht ...

die so genannten Verwertungsrechte ...



Tatsache ist ... daß Vieles von dem was geschrieben wird ... natürlich auch gelesen wird ...

aber rechtlich geregelt ist das im Prinzip nicht ... ein formales Leserecht gibt es nicht ...



das heißt ... lesen im eigentlichen Sinne kann eigentlich jeder (m/w/d)...

wenn er denn lesen kann ... was und wann ... wie und wo er will ...



es sei denn es handelt sich um so genannte 'Verbotene Literatur' ...

oder sonst Gelegenheiten ... bei denen man sich nicht erwischen lassen darf ...



paradoxerweise gibt es aber eine Lese-Pflicht ...

in der Schule zum Beispiel müssen die Schüler (m/w/d) alles lesen ...



was ihnen von den Lehrern vorgesetzt und vorgelegt wird ...

das geht von der Bibel im Religionsunterricht ...



bis zu Albert Einsteins Biographie im Physikunterricht ...

über alles ... was es sonst so an so geanannter Weltliteratur gibt ...



genauer gesagt etwa die Hälfte ...

je nach fachlicher und weltanschaulicher Ausrichtung der Lehrenden ...



auch das Lesen ist aber letztlich ein Geschäft ...

nicht für die Lesenden sondern für die daran interessiert sind ...



daß gelesen wird ... eben wegen des Geschäfts ...

und nicht etwa wegen der Bildung ... geschweige der Bildungs-Politik ...



und deshalb gibt es da die unterschiedlichsten Interessenvertreter ...

beispielsweise die Stiftung Lesen ...



oder die Vertretung des Buchhandels ... genannt Börsenverein ...

die dann auch untereinander Pakte schließen bis hin zum Nationalen Lese-Pakt ...



und gelegentlich ... wie könnte es auch anders sein ...

treffen sie sich (fast) alle zusammen ... zum Nationalen Lese-Summit ...



das Gespräch führt dann Karin Schmidt-Friderichs ... die Frau an der Spitze ...

www..nationaler-lesepakt.de ... www.boersenverein.de ...



