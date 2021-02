Dienstag, 02 Februar 2021 | 05.033

Die Menschenrechte und ...

- die Drei von der Tankstelle - der Ahnungslosen ...

Tina Hassel und Rainald Becker sprechen heute Abend mit der Bundeskanzlerin über die Lage …

die Chefredakteurin des ARD-Hauptstadt-Studios ...



und der Chefredakteur aller ARD-Studios … und die Chefredakteuse aller BRD-Bureaus ...

das heißt Big Show … bigger gehts fast nicht … aber was soll der Quatsch ???



einer so ahnungslos wie der andere … oder besser noch vielleicht …

einer ahnungsloser als der andere (m/w/d) … und hinterher genau so ratlos !!



das ist schlicht und einfach ein Mißbrauch jedweder Macht … politischer wie medialer ...

und soll anscheinend was mit Journalismus zu tun haben …



der längst umgebrachte und beerdigte Journalimus dreht sich im Grabe rum …

genauer gesagt er rotiert … hilflos … wehrlos … machtlos … gewaltlos ...



von einer angeblichen Vierten Gewalt nicht eine Spur …

alles gleichgeschaltet … pervertiert ... bzw aktuell sagt man wohl mutiert ...



und das Ganze dann in 15 Minuten …

allein das ist eine unbeschreibliche Verniedlichung und Verharmlosung …



Bagatellisierung und Pervertierung … eine Beleidigung der Sache um die es geht …

eine Beleidigung des Volks … des Rechts … der Verfassung ...



und man kann sich wieder nicht wehren …

das Volk … geschweige der einzelne Bürger ist rettungslos verloren ...







