Dienstag, 02 Februar 2021 | 05.033

Die Menschenrechte und ...

- der Wahnsinn der Recht-schaffenden ...

Sinn und Zweck der Rechte und des Rechts überhaupt ...

die Rechte der Rechtschaffenen ... die Rechte der im Grunde Unbescholtenen ...



die Rechte von harmlosen friedlichen und friedliebenden Menschen ...

die gegenüber der Obrigkeit alle mehr oder weniger 'minderjährig' und hilflos sind ...



warum wehrt sich das Volk nicht … warum ist das Volk nicht in der Lage sich zu wehren ...

wenn ein 17-jähriges Mädchen auf dem Schulweg von der Polizei festgehalten wird …



und auf der Stelle 75 Euro bezahlen soll …

wegen angeblichen Verstoßes gegen die Pflicht zum Tragen eines Mund/Nasen-Schutzes ...



und dann nimmt so eine Geschichte unaufhaltsam ihren Lauf ...

durch die Amtsstuben und Gerichtssäle und es wird immer verrückter ...



was ist Sinn und Zweck solcher Regelungen ??

vielleicht kriegen wir das demnächst heraus …



denn es ist nicht auszuschließen ... daß die junge Dame der solches passiert ist ...

mit ihrem Aufsatz für das Amtsgericht Braunschweig halbwegs den Kern des Problems trifft …



und damit dann eine ähnliche Berühmtheit erlangt …

wie Girl-Fridays-for-Future Greta Thunberg ...



erneut macht sich ein Gericht … das ‘Recht sprechen’ soll …

zum Büttel der Diktatur Angela Merkels …



in schöner Folge der so genannten Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts …

das diese Diktatur erst möglich macht und dann auch konsequent weiter verteidigt ...



bzw die Diktatur subtil weiterentwickelt und verfeinert …

statt des Rechts allgemein und unserer Verfassung ganz speziell !



was ist der Sinn solcher Voränge ...?

wahrscheinlich der ... daß man sonst gar nicht wüßte ... wie verrückt Frau Merkel ist ...







