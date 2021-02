Mittwoch, 03 Februar 2021 | 05.034

Die Menschenrechte und ... der Unterschied Trump / Merkel

bei Donald Trump haben alle (...) befürchtet daß er kommt ...

oder am Ende nicht zu verhindern ist ...



und am Schluß waren alle (...) froh als er wieder weg war ...

und der Schrecken hoffentlich tatsächlich ein Ende hat ...



Angela Merkel hat hat man anfangs ganz unbefangen hochgezogen ...

und wie ein Bayby hochgepäppelt ...



und am Schluß soll sie wenns sein muß künstlich ernährt werden ...

damit sie noch möglichst lange bleiben kann ...



das ist wie wenn die Erben am Krankenbett schon um den geöffneten Sarg rumstehen ...

und mit den Ärzten über den passenden Todeszeitpunkt verhandeln ...



und wer weiß ... vielleicht ist sie sogar schon tot ...

und ihr Tod wird nur geheimgehalten ...



weil die Erben noch möglichst lange die Rente kassieren wollen ...

dieser CDU ist alles zuzutrauen ...



und oder ... was Melanie Trump kann ... nämlich drei Doppelgängerinnen beschäftigen ...

das kann Angela Merkel mit ihrer sozialistischen Grundausbildung schon lange ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen