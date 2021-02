Dienstag, 02 Februar 2021 | 05.033

Die Menschenrechte und ... der Staatsstreich ...

wiedermal Myanmar ...

und natürlich regen sich alle Heiligen und Scheinheiligen dieser Welt sich nun wahnsinnig auf ...



dabei ist die Regierungspraxis von Angela Merkel auch nichts anderes ...

Diktatur ... weil es dazu keine Alternative gäbe ...



im Gegenteil ... der Lockdown ...

Synonym für Diktatur à la Angela Merkel ...



muß ständig verlängert und verschärft werden ...

ausgedehnt und ausgebreitet werden ...



vertieft und verbreitert werden ...

also all das was man ursprünglich mal mit der Europäischen Union vorhatte ...



überall auf der Welt ... trifft man deutsche Rechtsgelehrte ...

die den Machthabern beibringen wie man Diktatur auf der Basis des Rechtsstaats macht ...



also das was das Bundesverfassungsgericht ...

Angela Merkel als Privatissimum frei Haus liefert ...







