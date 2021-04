Freitag, 02 April 2021 | 13.092

Die Menschenrechte und ... was die Kanzlerin so alles tut ...

- bzw nicht tut ...

(1) sie nimmt an Tagungen teil ... sie hält dort eine Rede ...

sie beantwortet dort Fragen ... sie leitet so genannte Gipfel ...



sie arbeitet am so genannten NAPI ...

das ist ihr Nationaler Aktions Plan Integration ...



sie leitet den Zusammentritt ihres Kabinetts ... obwohl das Volk eher darauf wartet ...

daß das Kabinett mal die Kanzlerin zusammen tritt bzw in den Arsch tritt ...



sie setzt Dialogreihen fort ...

zum Beispiel 'Die Bundeskanzlerin im Gespräch' ...



sie spricht mit Gewerkschafts und Wirtschafts Verbänden ...

zum Beispiel über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ...



wobei andere wesentlich wichtigere als die wirtschaftlichen Folgen ...

konsequent ausgeklammert werden ...



sie redet vor allem viel wenn der Tag lang genug ist ... zum Beispiel darüber ...

daß Frauen endlich genau soviel verdienen sollen können müssen wie Männer ...



(2) sie tut weiterhin nichts wirklich Ernsthaftes und Konkretes ...

zum Beispiel für den Zusammenhalt und das Zusammenwachsen von 'was zusammen gehört' ...



zu den Themen Einbürgerung ... Politische Partizipation ... Antidiskriminierung ...

Rassismus ... Diversität ...



für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfs und Krisen Telefonen ...

und oder die Lebenswirklichkeit der Menschen die dort Rat und Hilfe suchen ...



geschweige deren Bedürfnisse und Probleme ...

bzw Interesse zeigen für einen Einblick in deren aktuelle Situation ...



und oder auf die Stimmen hören ...

die in öffentlichen Diskussionen selten oder nie gehört werden ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und Corona ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen