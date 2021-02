Montag, 01 Februar 2021 | 05.032

Die Menschenrechte und ... das Gas von Auschwitz ...

Adolf Hitler hat gesagt ...

nun geht mal alle schön duschen ...



und dann ist alles wieder gut ...

Ihr werdet besser wieder rauskommen als Ihr reingegangen seid ...



Angela Merkel sagt ...

nun laßt Euch mal alle schön impfen ...



und dann ist alles wieder gut ...

und so ...



und wieder will das niemand begreifen ...

was das für ein langsamer qualvoller Tod werden wird ...



das Gift der Frau Merkel ... ist das Gas von Auschwitz ...

und es wird genau so als Wohltat verteilt ...



man muß sich das mal klar machen ...

Wissenschaftler sind offensichtlich auf breiter Front in der Lage ...



so einen klitzekleinen Virus zu identifizieren ...

und ein Mittel dagegen zu entwickeln ...



und oben an der Spitze der Politik sitzt Klein-Angela ...

und läßt sich davon regeln und regulieren ...



das heißt ...

wir sind am Ende der politischen Kultur und des Rechts ...



bisher wurden die Menschen nur zum Arbeiten mißbraucht und mißhandelt ...

unter Frau Merkel dienen sie nur noch als Versuchskaninchen ...



da reicht ein Hitler schon gar nicht mehr ...

das ist eine völlig neue Dimension des Schwachsinns ...



und wieder sind es Rechtswissenschaftler ...

die diesen ganzen Schwachsinn absegnen und für Recht erklären ...



aber die haben ja auch Auschwitz schon abgesegnet ...

der aktuelle Schwachsinn hat einen Namen ... Bundesverfassungsgericht ...



Albert Einstein hätte wahrscheinlich gesagt ...

Angela Merkel = Dracula mal Hitler hoch zwei ... oder umgekehrt ...



das ist so ... ist aber nicht das Problem ...

genau so wenig wie bei Donald Trump ... oder eben bei Adolf Hitler ...



das Problem fängt erst an mit dem ersten bzw höchsten Juristen ...

der stolz darauf ist ...



daß er sein Amt von der Macht bekommt ... seine Pfründe ... sein Gehalt ...

und die Macht hofiert ...



der Bundesverfassungsgerichtspräsident mißbraucht nicht nur die Macht ...

geschweige denn das Volk ... er verrät das Recht ... Pfui Teufel ... !!! ...



dazu kommen dann noch diejenigen so genannten Kultur-schaffenden ...

die aus nämlichem Grund unsere ganze Kultur verraten ... Pfui Teufel !!!



sowie last but not least diejenigen ... die den Glauben verraten ...

allen voran auch hier wieder ausgerechnet eine Pfarrerstochter ... Pfui Teufel !!! ...



es ist die Hölle ... man könnte fast schon wieder Mitleid mit Frau Merkel haben ...

oder mit Donald Trump ... oder eben mit dem Adolf Gröfaz ...



das kann ja letztlich nicht davon abhängen ...

wer wo wie ein paar mehr oder weniger Menschen umgebracht hat ...



die Toten von Hanau Kassel Berlin ...

sind und bleiben die Toten von Angela Merkel ...



die Toten ... die mit deutschen Waffen erschossen werden ...

hat Angela Merkel unmittelbar und direkt erschossen ...



und das Bundesverfassungsgericht hat Schmiere gestanden / aktiv Beihilfe geleistet ...

oder ist gar als Mittäter unmittelbar verantwortlich ...



jede Verbesserung der Lage der Dinge ... The State of the Nations ...

muß an dieser Erkenntnis ansetzen ... woran denn sonst ???



jetzt ist grad wieder ein ahnungslose Jägerin auf ihrem Hochsitz ...

erst vergast / dann verbrannt (worden?) ... eine schreckliche Parallele ...







