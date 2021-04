Donnerstag, 01 April 2021 | 13.091

Die Menschenrechte und ... die Aprilscherze ...

denn einmal nur im Jahr ist Erster April ...

das ist also so ähnlich wie Muttertag oder Frauentag etc ... m/w/d ... oder so ...



aber wenn man die Betriebsnudel Angela Merkel sieht ... könnte man denken ...

ihre Politik sei ein einziger Aprilscherz ... soweit nicht ein Treppenwitz der Weltgeschichte ...



bzw so ähnlich wie Karneval über vier Monate geht ...

geht Merkels Legislaturperiode über vier Jahre ...



aber da stecken ja auch dann viermal vier Monate Karneval drin ...

also eine ganz schöne Zeit ...



je viermal Rosenmontag ... Faschingsdienstag / mardi gras ... Aschermittwoch / mercredi des Cendres Weiberfastnachtsdonnerstag ...



Fernsehfastnachtsfreitag ... Karnevalssitzungsamstag ... Fastnachtsumzugsonntag ,,,

Klaa Paris ... und was nicht alles ...



mit anderen Worten also die Zeit der scherzhaften Bräuche ... wie Abstandsgebote ...

der Verkleidungen ... mit Masken ... der Umzüge ... ins Home Office ... etc etc ...



*



das Politische Konzert ...

der Ratlose Europäische Rat ... der Unionslose Europarat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen