Mittwoch, 31 März 2021 | 13.090

Die Menschenrechte und ... Frau Merkels Zusammentritt ...

mittwochs tritt immer das Kabinett zusammen ... also Frau Merkels Kabinett ...

natürlich unter anderem unter Wahrung des Abstandsgebots ...



und dem Tragen einer Allzweckwaffe wie einer Alltagsmaske ...

sowie der Einhaltung aller nach dem Stand des Wissens und der Technik ...



bekannten und möglichen Hygiene-Maßnahmen ...

obwohl bekannt ist ... daß es für Hygiene ...



also für die Vorbeugung und Verhütung von Krankheiten und gesundheitlichen Schäden ..

doch längst zu spät ist ... denn die Pandemie ist ja nun mal schon da ... und das mit voller Wucht ...



das Wichtigste ist also die Einhaltung der Mittagspause ...

denn ab 14 Uhr muß die Kanzlerin schon wieder 'beraten'



mit anderen wichtigen Leuten über andere wichtige Themen ...

die teils sachlich / teils anachronistisch aber genau so an den Problemen vorbeigehen ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Abstand halten und Mutation ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen