Die Menschenrechte und ... Frau Merkels Tauschwirtschaft ...

die Tauschwirtschaft gibt es üblicherweise in den Formen

der Naturalwirtschaft und oder der Geldwirtschaft in Bezug auf Arbeit und oder Waren ...



außerdem gibt es noch den Gedankenaustausch und den Meinungsaustausch ...

dessen bekannteste Form ist ...



man geht mit seiner eigenen Meinung zum Chef rein ... (m/w/d) ...

und kommt mit dessen Meinung wieder raus ...



insofern werden aber durch den Tausch ...

jeweils konkrete und weiterführende Ergebnisse und Erfolge erzielt ...



völlig nutzlos und sinnlos soweit nicht geradezu kontraproduktiv und irreführend ...

ist dagegen ...



wenn die Frau Kanzlerin mit mehr oder weniger unzuständigen und inkompetenten ...

so genannten Fachministern (?) (m/w/d) zu aktuellen Themen (??) 'sich austauscht' (???) ...



in diesen Fällen wäre es tatsächlich besser ...

man würde einfach die Kanzlerin austauschen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







