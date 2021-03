Montag, 29 März 2021 | 13.088

Die Menschenrechte ... der Notstand ...

jetzt ist dauernd ebenso ungeniert wie unzutreffend vom Notstand die Rede …

zum Beispiel vom Notstand im Gesundheitssystem allgemein und im Pflegesystem im Besonderen …



Notstand ist aber ein rechtlich geklärter und definierter Begriff …

der hier völlig fehl am Platze und in die Irre führend ist …



zum Einen ist Notstand ähnlich der Notwehr …

ein Rechtfertigungs bzw Schuld Ausschließungsg Grund …



für jedermann allgemein wie für die Polizei ganz speziell …

beim Handeln zur Abwendung einer Gefahr ...



zum Anderen bezeichnet man als Notstand die Notlage des Staates …

infolge äußerer oder innerer Bedrohung speziell seiner Sicherheit …



bzw generell seiner Funktionsfähigkeit …

zum Beispiel bei Naturkatastrophen ...



nichts von alledem trifft aber zu auf diesen hirnverbrannten kriminellen politischen Schwachsinn …

der in Bezug auf das Gesundheits bzw Pflege System praktiziert wird ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Corona und Intensivstation wenn nicht Friedhof ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen