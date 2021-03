Sonntag, 28 März 2021 | 12.087

Die Menschenrechte und ... Angela Merkel ...

unter den Menschenrechten versteht man im Allgemeinen wie im Besonderen …

den Schutz des Volkes vor Eingriffen und vor allem auch Übergriffen des Staates ...



genau gesagt also den Schutz des Volkes vor den Übergriffen der Angela Merkel …

die hierzulande als personifizierter Staat agiert und fungiert und auch so wahrgenommen wird ...



Angela Merkel und Menschenrechte sind aber zwei Dinge …

die sich gegenseitig ausschließen …



so lange Angela Merkel der Meinung ist …

‘ich bin genau so ‘das Volk’ … wie andere ‘das Volk’ sind ...



