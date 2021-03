Samstag, 27 März 2021 | 12.086

Die Menschenrechte und ... das Phlegma der Gesellschaft

ante diem ...



'wo Gefahr ist ... naht das Rettende auch ...'

das ist zwar richtig ... trifft aber nicht das Problem ...



das Problem ist ... daß das auch umgekehrt gilt ... das heißt ...

wenn irgend etwas nach langem Hin und Her endlich mal halbwegs läuft ...



kommt mit Sicherheit jemand ...

der das dann doch wieder durcheinanderbringen will ...



bzw dazu paßt auch die Erfahrung (!) ...

'wenn endlich mal Gras über eine nicht ganz so saubere Sache gewachsen ist ...



kommt mit Sicherheit irgend ein Esel ...

der es wieder wegfrißt ...'



*



‘die Gesellschaft’ … wer und oder was ist das … ‘die Gesellschaft’ ???

‘die Gesellschaft’ eines Staates ist praktisch alles was nicht Staats-Oberhaupt ist ...



im Falle der so genannten Bundesrepublik Deutschland ist das also Angela Merkel ...

und alles andere ist ‘die Gesellschaft’ …



und solange diese ‘Gesellschaft’ die ein Mann (m/w/d) hinter dieser einen Frau steht …

bzw alles macht was die sagt … wird sich wohl auch kaum etwas ändern an der ganzen Misere ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Unions-Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamisten Hinduisten Shintoisten etc ...

sowie sonstige Anti-Christen aller Art ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Verblödung und Versklavung ...







