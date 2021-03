Freitag, 26 März 2021 | 12.085

Die Menschenrechte und ... die Bundesregierung ...

‘die Bundesregierung’ das ist eigentlich nur Angela Merkel … die Bundeskanzlerin …

denn alle anderen müssen ja machen was die sagt … glauben sie wenigstens …



denn in der Verfassung steht … ‘die Bundeskanzlerin bestimmt die Richtlinien der Politik’ ...

und innerhalb dieser Richtlinien (!!!) leitet jeder Minister seinen Bereich selbständig ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen …

daß die Bundeskanzlerin solcherart Richtlinien nicht (!!!) bestimmt …



sondern irgend welchen anderen Unsinn von sich gibt …

an den sich die Minister aus irgend einem unerfindlichen Grund dann aber sklavisch halten ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...







