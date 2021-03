Donnerstag, 25 März 2021 | 12.084

Die Menschenrechte und ... die Macht des Faktischen ...

das Faktische … das ist immer das was passiert …

ohne daß jemand so richtig erklären kann wieso das alles so passiert …



im Westen bzw in den USA ist praktisch ein Mann allein an der Sptze dieses riesigen Staates …

also praktisch so wie in Deutschland … nur eben nochmal ne Nummer größer ...



oder vielleicht auch ein paar Nummern …

je nachdem wie man das rechnet …



im Osten haben wir zwei Staatschefs …

die sich anscheinend aber darin einig sind … eine Allianz einzugehen ...



um nicht nur Welt unter die sich aufzuteilen … sondern auch den Mond und den Mars gleich mit ...

es ist nicht auszuschließen daß sie damit den Frieden auf der Erde sichern …



nur leider eben nicht gewaltfrei …

da kommen dann noch ganz andere Dinge auf uns zu als Masken tragen und Abstandsregeln ...



heute spricht man noch vom ‘Internet of Things’ …

wenn die Herren in Peking mal das Sagen haben gibt es nur noch das Chinanet of Things …



dem gegenüber steht die Gruppe der 27 …

also der so genannten EU-Staats/Regierungs/Kommissions/etc/Chefs (m/w/d) ...



nicht nur auf völlig verlorenem Posten …

sondern praktisch sind die gar nicht mehr existent …



bzw man sagt immer ‘Viele Köche verderben den Brei’ …

aber die sind ja nicht mal in der Lage überhaupt einen Brei zu kochen …



ständig beraten Sie bzw ‘tauschen sich aus’ …

bloß was hat das mit Politik zu tun ???



ständig wird gesucht … aber nicht nach einer Strategie ... sondern nach einer ‘gemeinsamen’ Strategie

und sowas gibt es als Begriff schon gar nicht … geschweige als Aktion ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions-Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und andere Semisten und Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration und Migrantifa ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen