Dienstag, 23 März 2021 | 12.082

Die Menschenrechte und ... die Frauentage ...

Frauen sind oder werden typischerweise Mutter … deshalb gibt es die Muttertage ...

und Frauen sind sie ja sowieso … deshalb gibt es die Frauentage … teils sogar als Feiertage ...



Frauen werden typischerweise aber auch vergewaltigt und so …

es kann also … wenn der Trend so anhält …



nur eine Frage der Zeit sein …

bis es auch einen internationalen weltweiten Tag der Vergewaltigten gibt ...



bzw das ist möglicherweise nur eine Frage des neuesten aller unsinnigen Schlagworte …

der Identität …



aber die sozialistische Identitätsforschung und ‘me-too’-Bewegungen etc

werden der geisteskranken Merkelschen Identitätspolitik schon auf die Beine helfen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und die Gleich-be-RECHT-igung ... Männer und das Natur-GESETZ ...

Gewalt und Vergewaltigung (?) ... Subjekt und Objekt (??) ... Herr und Hund (???) ...







