Die Menschenrechte ... der Politische Film ...

‘Wer Gewalt sät …’ ist zum Beispiel nur einer der Kriminalfilme …

die Tag und Nacht praktisch ständig über alle möglichen Bildschirme flimmern …



und insofern ein naturgetreues Abbild des Geschehens in den politischen Institutionen

und Organisationen bieten …



man weiß gar nicht mehr … wer da eigentlich wen kopiert …

bzw wem als Vorlage für sein eigenes Verhalten dient ...



man müßte doch davon ausgehen können ...

daß alles was nicht verfassungsgemäß ist eben kriminell ist ...



und die führenden Politiker also nicht Spitzenpolitiker sind … sondern Spitzenkriminelle …

denen jeder Gedanke von Verantwortung für Volk und Vaterland völlig fremd ist …



viele Kriminalfilme basieren auf Ideen …

die sich die Drehbuchschreiber und Regisseure nur ausgedacht bzw also erfunden haben ...



das ist dann wie bei der Allgemeinen oder auch Speziellen Relativitäts-Theorie …

das heißt da wartet man darauf … daß das jemand in die Tat umsetzt …



andere Filme spielen das nach … was schon mal irgend wo tatsächlich passiert ist …

und versuchen also zu beweisen … daß das jederzeit wieder irgend wo passieren kann …



‘wie der Herr so’s Gescherr’ … sagt das Volk ...

mit anderen Worten …



die Kultur und Medien Beauftragten der Politik tun so …

als gehörten Kriminalfilme zu einem unbefangenen Unterhaltungsprogramm für das Volk …



eben ‘Brot und Spiele’ … und das war ja im alten Rom schon so …

je blutrünstiger und grausamer … desto unterhaltsamer fürs Volk …



in Wirklichkeit ist es einfach nur ein Abklatsch dessen …

was auf der politischen Bühne passiert ...



vielfach wird der Eindruck erweckt ... als sei das Fantasy-Film-Kategorie oder gar Komödie ...

in Wirklichkeit ist es ganz einfach ... naja eben Blut-saugende grausame Realität ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







