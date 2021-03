Sonntag, 21 März 2021 | 11.080

Die Menschenrechte und ... das Paradies (weil Sonntag ist)

wir leben bekanntlich in der post-paradiesischen Zeit ...

Gott hat eingesehen ... Paradies ist zwar schön ... aber es funktioniert nicht ...



also hat Gott aus seinem Baukasten ein einziges Klötzchen wieder rausgenommen ...

und schon läuft der Laden wie ein perpetuum mobile ...



kaum sind die Menschen allein und sich selbst überlassen ...

passiert auch schon der erste Mord ... noch dazu ein Brudermord ...



und so kam dann eins zum anderen ...

wo gemordet wird ... braucht man Polizei ...



Polizei braucht Staatsanwälte ... die brauchen Richter ...

je mehr Beamte desto mehr brauchen die wiederum eine eigene Verwaltung bzw Bürokratie ...



jede Menge Leute ... die alle irgend wie beschäftigt werden müssen ... woraus folgt ...

im Paradies hat wahrscheinlich eine schier unerträgliche Arbeitslosigkeit geherrscht ...



wahrscheinlich war es das ... was Gott schließlich auf die Nerven gegangen ist ...

im Gegensatz zur Pfarrerstochter ... die das alles nicht schert und nicht kümmert ...



