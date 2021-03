Samstag, 20 März 2021 | 11.079

Die Menschenrechte und ... die Wohnraumrechte

die wirklich wichtigen Dinge werden bekanntlich auf so genannten Gipfeln besprochen …

digitale Gipfel … virtuelle Gipfel …



und teilweise auch noch auf so genannten Präsenzgipfeln …

aber das ist anscheinend ein Auslaufmodell …



Gipfel … das ist immer dann … wenn die Frau Kanzlerin kommt …

und eine Rede hält …



wie zum Beispiel beim aktuellen 'Bilanzgipfel' …

auf dem die Entwicklung seit dem Wohngipfel 2018 besprochen werden wollte …



und wie nicht anders zu erwarten haben die teilnehmenden Gipfelstürmer

aus Bund / Ländern / Kommunen …



eine positive bzw erfolgreiche Bilanz ihrer so genannten Wohnraumoffensive gezogen …

alle zentralen Maßnahmen seien auf den Weg gebracht worden ...



- nur hinreichend Wohnraum gibt es immer noch nicht … aber es muß ja immer noch was geben …

worüber man beim Tagesordnungspunkt ‘Perspektiven’ dann reden kann ...



