Dienstag, 19 Januar 2021 | 03.019

Das Politische Theater und ... der Faschismus an Corona

so richtig Schule gibts ja nicht mehr …

nicht nur zur Zeit nicht ... sondern schon seit langem nicht … seit zwei Jahrtausenden (?) ...



also so wie früher … als noch galt …

‘non scholae sed vitae discimus’ ...



daran zeigt sich in etwa auch der Unterschied zwischen Schule und Religion …

Seneca selbst hat seinen Zeitgenossen Jesus Christus ums Doppelte überlebt …



die Lehre Jesu Christi aber die Schule Senecas ums 33 fache ...

wenn Nero das gewußt hätte …



apropos Nero ...

eine moderne Geschichtslehrerin nimmt in ihrer Klasse das Thema Faschismus durch …



und die Kinder können nicht verstehen …

warum das Volk die Verbrechen der National-Sozialisten schweigend ertragen hat …



#diewelle2020 … in einer Fassung und Übersetzung von Jochen Strauch ...

nach Motiven des Romans ‘Die Welle’ von Todd Strasser (Morton Rhue) ...



‘Grips’ Theater der Schulen in Berlin ... am Hansaplatz ...

www.grips-theater.de ...



post scriptum …

auf die Idee … die Frage mit dem aktuellen Geschehen um Corona zu verbinden ...



nämlich warum das Volk die Verbrechen von Frau Merkel genau so schweigend erträgt …

ist die Regie typischerweise nicht gekommen ... was die Frage praktisch doppelt beantwortet ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen