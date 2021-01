Montag, 18 Januar 2021 | 03.018

Die Menschenrechte und ...

- die Illusion vom Recht ... geschweige Rechten ...

heute vormittag tritt das so genannte Corona Kabinett der Bundesregierung zusammen …

und die Frau Bundeskanzlerin wird sich mit den Damen und Herren ‘austauschen’ …



zu den anstehenden bzw aktuellen oder auch sonstigen beliebigen Themen …

wobei aber völlig offen ist … wie da getausch(el)t und gemausch(el)t wird …



wir wissen das … weil der Sprecher der Frau Merkel das nicht nur verkündet …

sondern immer auch gleich erklärt … wie das zu verstehen ist …



heute nachmittag zu nämlichem Zweck und Ziel … aber ebenfalls ohne greifbares Ergebnis ...

mit den Chefinnen und Chefs der Landesregierungen …



was der Bundesverfassungsgerichtspräsident heute macht … wissen wir dagegen nicht …

weil es weder seine Art noch die seines Sprechers ist … darüber zu plaudern …



insofern wissen wir nur … was er jedenfalls nicht macht ...

zumindest tritt er nicht mit jemandem zusammen … geschweige in den Arsch ...



bzw er sagt also zum Beispiel der Frau Merkel nicht …

daß nicht der 'Austausch' ihres Amtes ist …



sondern die Richtlinien der Politik ‘zu bestimmen’ …

und die Verantwortung dafür 'zu tragen' ...



und das wird sich auch unter dem laschen Herrn Laschet nicht ändern …

weil der ja noch weniger Ahnung hat als die Frau Merkel und noch mehr Abhängigkeiten …







