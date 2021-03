Freitag, 19 März 2021 | 11.078

Die Menschenrechte und ... die Digitalisierung ...

jetzt dreht sich ja (fast) alles um die Digitalisierung …

und es gibt eine 'Initiative Digitale Bildung' …



dort will man sprechen (?) ... natürlich in 'Digitalen Veranstaltungen' ...

über Anforderungen und Perspektiven an (die) Bildung … in einer digitalen Welt (???) …



Digitalisierung und Bildung …

das ist ungefähr ein Verhältnis wie Bildzeitung und Johann Wolfgang von Goethe ...



oder McDonalds und Haute Cuisine Francaise ...

oder Urwaldtrommeln und Beethoven Symphonien … oder so …



das heißt es geht immer mehr nur ums Äußere / um Form / um Technik …

genau gesagt um Diktatur und Gewalt ...



und immer weniger um Inhalte / um Werte / bzw eben ‘Bildung’ ...

genau gesagt um Demokratie und Recht ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...







