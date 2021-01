Sonntag, 17 Januar 2021 | 02.017

Die Menschenrechte und ... die Regierungspraxis ...







Die Menschenrechte und … die Regierungspraxis ...



kaum hatte der Friedrich Merz die Wahl verloren … da sagte er schon …

dafür wolle er aber Bundeswirtschaftsminister werden … und zwar sofort ...



also abgesehen davon … daß schon mal jemasnd gesagt hat …

ich glaube … das gilt ab sofort … und damit die Welt ins Rutschen brachte …



aber … der Trick funktioniert halt nicht immer …

außerdem offenbart das … wie kurz-'sichtig' manche Politiker denken …



denn wirklich originell wäre ja gewesen …

wenn er gesagt hätte … dann wolle er Bundeskanzler werden …



das hätte dem armen Armin Laschet gleich Gelegenheit gegeben …

zu beweisen … was für ein toller starker neuer Mann er wäre …



aus lauter Verzweiflung muß also Mutti jetzt weiter Bundeskanzlerin spielen …

obwohl sie in ihren Planspielen doch längst Jahrzehnte weiter ist ...



also jetzt schon jenseits der Post-Corona-Zeit …

bzw … als Physikerin (!) … einfach ‘Einstein weiterdenken’ ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen