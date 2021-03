Mittwoch, 17 März 2021 | 11.076

Die Menschenrechte und ... der Virus ...

es gibt Frauen … die bringen es fertig … über eine gewisse Zeit …

drei hartnäckige Verehrer unter einen Hut zu bringen … oder wie man das dann nennen kann ...



trotzdem ist natürlich die Frage … wie lange sowas gutgehen kann …

oder ob es … je länger es dauert … unweigerlich zur Katastrophe führt …



so ungefähr ist das auch mit diesem Virus … der dauernd mutiert …

und es fertig bringt … es mit drei hartnäckigen Verfolgern aufzunehmen …



die sich seiner zu erwehren versuchen … und nicht realisieren wollen …

daß sich die inneren und äußeren Gegebeneheiten fast permanent kontinuierlich verändern …



es gibt diese Lebensweisheit …

wer kämpft kann verlieren … wer nicht kämpft hat schon verloren …



auf Corona übertragen könnte man sagen …

wer gegen Naturgewalten ankämpfen will … wird verlieren …



wer glaubt … er könne diesen Kampof gewinnen …

hat schon verloren ...



man spricht immer von der 'Klimakrise' ...

und meint damit praktisch nur die Erderwärmung ...



das Problem ist aber wesentlich differenzierter um nicht zu sagen mutierter ...

Klimakrise heißt Veränderung ... und natürlich verändern sich nicht nur die Temperaturen ...



das gesamte Welt-Umfeld ist betroffen ...

das skupellose Politiker seit zig-Jahrzehnten systematisch durchlöchert haben ...



die Lösung kann also nicht sein ...

die Menschen so hochzuspritzen ... daß der Virus nicht mehr an sie geht ...



sondern ebenso systematisch das Umfeld wieder zu reparieren ...

um nicht zu sagen ... zu renaturieren ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Nichthandeln und Katastrophe ...







