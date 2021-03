Dienstag, 16 März 2021 | 11.075

Die Menschenrechte und ... Wirecard ...

Wirecard ist zwar 'der GAU' unter seinesgleichen …

also der Größte ‘Anzunehmende’ Unfall (…) ...



aber wie gesagt … (z.Z.) ‘anzunehmende’ …

das heißt niemand weiß ob nicht bereits irgend wo ein noch größerer schlummert ...



und wie gesagt … ‘der größte’ … aber bei weitem nicht der einzige ...

sondern im Gegenteil …



dieser Fall beweist erneut … daß wir wie bei Corona ein Grundproblem haben …

nämlich daß dieser so genannte Demokratische und Soziale Staat Bundesrepublik Deutschland …



sowohl flächendeckend als auch durch und durch … von oben bis unten … von links bis rechts …

von innen bis außen ... horizontal vertikal diagonal digital ...



und von hinten … um nicht zu sagen durch den Arsch geblasen durch die Brust ins Auge ...

marode und verkommen … völlig ungenügend und unfähig ist …



ein Trabi zum Beispiel war ja nun wirklich nicht das Tollste …

aber es war immerhin ein Gefährt … das die Bezeichnung ‘Auto’ verdiente …



Frau Merkel hat es geschafft …

das Niveau dieser unserer Bundesrepublik Deutschland noch unter das Niveau des Trabi zu bringen



denn am Fall Wirecard zeigt sich … was wie gesagt ganz generell gilt …

es gibt keinen hinreichend qualifizierten Rechts- und Verwaltungs-Aufbau und Unterbau …



dann glaubt man … man könne dessen Versäumnisse und Defizite etc …

durch eine spezielle Aufsichtsbehörde auffangen … also die so genannte BaFin …



und dann stellt sich heraus … die sind auch nicht hinreichend qualifiziert …

bzw reden sich gar damit heraus … das war gar nicht unser Auftrag …



wir hatten einen ganz anderen Auftrag … und entsprechend war auch unsere Arbeitsweise

nicht dafür geschaffen … Betrügereien zu entdecken (???) …



der Aufsichtsansatz war gar nicht dafür geschaffen / nicht geeignet …

Risiken zu entdecken (???) ...



man habe einfach Dienst nach Vorschrift … 08/15 … gemacht …

und alles völlig undifferenziert und unkontrolliert über einen Kamm geschoren (???) ...



bei den Politischen Führern gilt bekanntlich der Satz ...

wenn man nicht mehr weiter weiß gründet man'n Arbeitskreis ...



bei den Staatsverwaltungsmanagern heißt das ...

wenn etwas schwieriger aussieht als AHA-Regeln etc zu kontrollieren ...



dann engagieren wir einfach eine von diesen unzähligen Beratungsfirmen ...

bzw Wirtschaftsprüfungsfirmen ...



die daraus aber auch wieder nur ihr eigenes Spiel machen ...

auf ihre eigenen Interessen achten und Dinge finden ... nach denen sie gar nicht gefragt worden sind



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und Paritätsverweigerung ...







