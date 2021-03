Montag, 15 März 2021 | 11.074

Die Menschenrechte und ... die Politische Farbenlehre ...

wenn ein Politiker keine Ahnung hat und nicht weiß wovon er eigentlich redet …

sagt das Volk … der redet wie der Blinde von der Farbe …



und davon hat sich bisher auch noch nie jemand richtig diskriminiert gefühlt …

weder ein Blinder noch ein Sehender ... geschweige ein Kunstmaler oder gar ein Malermeister ...



de facto ist es aber gar nicht so einfach … von der Farbe bzw den Farben zu reden …

denn die politischen Farben reichen vom schwarz / weiß und allen möglichen Schattierungen ...



über farbig und bunt bis zu den Regenbogenfarben und Fahnen …

die alle mehr oder weniger symbolträchtig beladen und aufgeladen sind …



und je nachdem also unbefangen verwendet werden dürfen …

oder eben nicht … dos and don’ts …



wenn zum Beispiel in einer Bundestagsrunde von den Schwarzen die Rede ist … dann weiß jeder …

aha … damit sind die von der CDU gemeint … und bei den ganz Schwarzen die von der CSU …



und geradezu reflexartig prüft dann auch jeder gleich … ob der Abstand stimmt …

die Alltagsmaske richtig sitzt bzw er sich heute schon mal die Hände gewaschen hat ...



mindestens 20mal (…) und mit Seife (!) und so …

nach dem Prinzip ‘manus manum lavat’ ...



aber man kann … anderes Beispiel … wenn man an sich die Neger meint oder gar die Mohren …

nicht einfach sagen ‘die Schwarzen’ ...



oder wenn man an sich die Indianer meint … ‘die Rothäute’ ... überhaupt rot ...

geschweige von den Grünen … sie seien ja noch ganz grün hinter den Ohren ...



und das würde naturgemäß auch nie weggehen … grün ist grün und bleibt grün grüner wirds nicht ...

so wie in Ulm und um Ulm und um Ulm herum ... ungefähr ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







