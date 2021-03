Samstag, 13 März 2021 | 10.072

Die Menschenrechte und ... die Medien ...

im Gegensatz zur Politik unterscheidet man bei den Medien …

zwischen so genannten Qualitätsmedien ... wie zum Beispiel Frankfurter Allgemeine …



Werbemedien ... wie zum Beispiel Bild-Zeitung …

und SozialenMedien ... wie zum Beispiel Facebook / Twitter / Instagram etc ...



eine andere Unterscheidung ist Klassische Medien / Online Medien / Digitale Medien ...

von anderen Medien einer Geisterwelt bzw so genannter Verschwörungstheoretiker ganz abgesehen ...



die so genannten Qualitätsmedien behaupten ebenso ungeniert wie ungehindert …

sie seien eine Quelle seriöser verläßlicher vertrauens-würdiger Informationen ...



was natürlich einer der unverschämtesten Werbe bzw Verschwörungs-tricks ist … die es überhaupt gibt …

denn gerade diese Medien sind es ja …



die eine verfassungsmäßige Ordnung verhindern ...

und damit die aktuell herrschende Diktatur erst möglich machen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten ...

Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten und sonstige Antichristen ...



nur ums mal so zu sagen ... das Christentum ist die einzige Religion ...

die sich noch halbwegs mit einer menschenwürdigen Demokratie vereinbaren läßt ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Kinderarbeit und Kindersoldaten ... Mißhandlung und Mißbrauch ...







