Die Menschenrechte und ... die Gnade des Rechts

ante diem ...



früher hat man das für einen Scherz gehalten ...

daß der Mensch vom Affen abstamme ...



inzwischen ist die Evolution so weit fortgeschritten ...

daß die Politische Elite tagtäglich den Beweis dafür liefert ...



in einer Weise daß man sich fragen muß ...

ob man den Affen damit nicht Unrecht tut ...



*



ante meridiem ...



im Christentum … wie in anderen Relegionen entsprechend …

versteht man unter Gnade die Huld Gottes gegenüber den Menschen …



dargestellt … erklärt … bewiesen …

durch Geburt und Leben … Sterben und Wiederauferstehung Jesu Christi ...



eine Huld eben … eine Huld Gottes … durch nichts geschuldet geschweige verdient …

ähnlich dem deus ex machina ...



die ganz in der Freiheit dessen liegt … von dem sie erwartet bzw verlangt wird …

oder auch erbittert erbetet und erbeten wird …



andererseits aber auch nicht unbedingt völlig zweckfrei gewährt wird …

worüer es wiederum die unterschiedlichsten Theorien gibt …



zum Beispiel sehen einige Schriftgelehrte darin die Aufhebung der Unterschiede …

Gott macht die Begrnadigten zu Seinesgleichen oder zumindest zu seinen Kindern …



andere sehen in der Begnadigung eine Hilfe / eine Anregung / einen Impuls ...

sich weiter auf der Straße des Heils zu bewegen …



eine dritte Gruppe schließlich sieht in der Gnade nichts als eine völlig unverdienstes Geschenk …

das man einfach annehmen und sich darüer freuen soll …



auch das Recht kennt die Gnade … bzw sie ist immenenter Teil des Rechts …

erkennbar an dem Begriff ‘Gnade vor Recht ergehen lassen …



hier geht es denn auch nicht um verdient oder nicht verdient …

sondern um die Abwägung sachlicher Interessen … humanitätre Interessen …



und die speziellen dem Recht innewohnenenen Aspekte wie die Verhältnismäßigkeit …

oder die Frage … kann der Strafzweck ünerhaupt noch erfüllt werden …



das heißt … die Frage nach der Gnade vor Recht … stellt sich eigentlich nicht wirklich …

denn immer wenn sie sich stellt heißt das ja … daß das Recht noch nicht völlig ausgeschöpft ist …



hier stoßen wir auf den Konflikt zwischem dem Hippokratischen Eid ...

und der so genannten aktiven Sterbehilfe …



der Hippokratische Eid besagt ja …

daß menschliches Leben bedingungslos erhalten werden soll …



wenn also eine Entwicklung an den Punkt kommt … wo ärztliche Kunst an sich …

bzw also völlig hilflos versagt … und man an sowas wie professionelle Sterbehilfe denkt …



heißt das im Kern ja dann doch nichts anderers … als daß die Möglichkeiten ärztlicher Kunst eben noch nicht ausgeschöpft sind … und da eben noch intensiver weiter dran geforscht werden muß …



aber dafür gibts eben kein Geld …

weil man das braucht um es für Corona aus dem Fenster zu werfen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Antisemisten und sonstige Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...







