Die Menschenrechte und ... die Bedrohung unserer' Demokratie

ein Professor aus Bonn …

genauer gesagt der Philosoph Markus Gabriel …



hält nicht nur die Pandemie sondern vor allem auch die sozialen Netzwerke …

für das Hauptproblem unserer Zeit …



die Pandemie bedrohe gewissermaßen ‘nur’ unsere Gesundheit …

und die sozialen Netzwerke bedrohten aber ‘unsere’ Demokratie ...



welche Vorstellungen er davon hat … was das ist … ‘unsere’ Demokratie …

hat er bis jetzt aber noch nicht gesagt ...



die sozialen Netzwerke seien deshalb eine Gefahr für ‘unsere’ Demokratie …

weil sie zum Querdenken motivieren … zu Aufständen … gar zur Erstürmung des Kanzleramtes …



sowie zur Impfskepsis gegenüber dem Impfen allgemein …

wie auch gegenüer den Impfstoffen ganz speziell …



es gibt in diesem unserem Lande überhaupt nur zwei Personen …

die zudem den Status der Bedrohung der Demokratie oder einer Gefahr für die Demokratie …



längst hinter sich gelassen haben … weil sie die verfassungsgemäß vorgesehene Demokratie

längst beseitigt bzw gar nicht erst geschaffen und hergestellt haben ...



das ist einerseits die Bundeskanzlerin Angela Merkel …

weil sie ebenfalls nicht weiß was Demokratie ist ...



und statt dessen ‘ihre’ Politik durchzieht …

die an ihrer sozialistischen Ausbildung und Erziehung orientiert ist ...



und das ist andererseits Stephan Harbarth … Bundesverfassungsgerichtspräsident …

der ebenfalls nicht weiß … was verfassungsgemäße Demokratie ist …



es aber seines Amtes wegen wissen müßte bzw sich wenigstens drum bemühen müßte ...

indem er die verfassungsgemäß vorgesehenen Verfassungsbeschwerden auf und oder abarbeitet ...



und jener Professor aus Bonn schlägt dann noch vor …

eine bessere Kommunikation zwischen dieser völlig hilflosen Politik und der Wissenschaft ...



was auf diese Gratwanderung hinausläuft …

was müssen wir an Erfolgen in Sachen Impfen vorweisen ..



und wieviel Öl müssen wir ins Feuer gießen …

damit uns diese Einnahmequelle möglichst lange erhalten bleibt ...



das Allertollste aber ist der Vorschlag einer ‘Informationsoffensive der seriösen Qualitätsmedien’

die es objektiv genau so wenig gibt …



wie verfassungsgemäß handelnde Politiker …

bzw eben Richter ...







