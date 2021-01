Donnerstag, 14 Januar 2021 | 02.014

Die Menschenrechte und ... der Tod ...

wir wissen schon … der Preis der paar Jahrzehnte so genanntes Industriezeitalter ...

ist der Klimawandel …



manche sprechen gar von einer Zeit des wirtschaftlichen Erfolges …

lassen aber völlig offen … was sie unter ‘Erfolg’ verstehen …



einfach immer mehr Geld verdienen und sich damit aus dem Staube machen …

kann man ja nicht als hinreichende Definition von ‘Erfolg’ ansehen ...



das ist so ähnlich wie … alle reden von Demokratie …

das Bundesverfassungsgericht weigert sich aber zu definieren was das eigentlich ist …



seit Menschengedenken hat es nachhaltigen geschäftlichen Erfolg nur dann gegeben …

wenn die Gewinne in hinreichendem Maß wieder ins Geschäft gesteckt wurden …



ähnlich der Erkenntnis … wir leben nicht um zu essen …

sondern wir essen um zu leben …



erst mit Beginn die Industriezeitalters hat man angefangen …

ebenso sinnlos wi rücksichtslos immer mehr Gewinne zu erzielen ...



und sie ebenso sinnlos wie wild entschlossen auszugeben und zu verbraten …

statt sie zu reinvestieren und Bestand bzw Entwicklung der Natur zu gewährleisten ...



nach wie vor … und obwohl uns das Wasser regelrecht schon bis zum Halse steht …

wird versucht … auch den letzten Quadratmeter Boden selbst unter dem Meer und dem ewigen Eis ...



auszunutzen und auszubeuten …

und völlig bedenkenlos die letzte Ressource / das letzte Naturschutzgebiet dafür zu opfern ...



und parallel dazu auch die letzten von den Menschen mühsam errungenen Freiheiten und Rechte …

im Interesse von Macht und Gewalt einiger weniger Potentaten zu beseitigen ...



das (fast) schon faszinierende phaenomenom ist .. daß sich niemand wehrt ...

gegen diesen haarsträubenden Mißbrauch der Menschheit und des Erdballs ... urbi et orbi ...



obwohl doch (fast) jeder weiß ... es gibt nichts umsonst ... auch keine Nachhaltigkeit ...

nicht mal der Tod ist umsonst ... denn der kostet das Leben ...







