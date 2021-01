Mittwoch, 13 Januar 2021 | 02.013

Die Menschenrechte und ... der kolossale Bluff ...

was sagt es über den Zustand einer angeblich freien Gesellschaft aus …

wenn sie sich ebenso widerstandslos wie anstandslos gefallen läßt …



daß sie … beispielsweise … wochenlang / monatelang … nicht zum Friseur gehen kann ...

weil eine völlig hirnverbrannte Regierung das so anordnet …



das ist wie wenn im Gefängnis … wenn nicht im Zuchthaus ...

jemand zu den Insassen sagt … ‘Ihr seid frei ‘!



und öffnet die Tür … zum Innenhof …

aus dem es erst recht kein Entkommen mehr gibt …



von den wenigen spektakulären Fällen abgesehen ...

in denen selbst das mit einem Hubschrauber gelungen ist ...



theoretisch wäre das möglich ...

wenn sich das Volk gewissermaßen selbst am Schopf aus dem Schlamassel zieht ...



damit ist aber ernsthaft kaum zu rechnen ...

praktisch geht das also nur ... wenn schon nicht mit Anstand ... dann über einen Aufstand ...



eine völlig unkoordinierte Revolution ... mit allen Risiken und Nebenwirkungen ...

hatten wir ja auch lange nicht mehr ...







