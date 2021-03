Donnerstag, 11 März 2021 | 10.070

Die Menschenrechte und ... die Friedensrechte ...

ein Friedensrecht … also ein Recht auf Frieden … gibt es nicht … geschweige Rech-te ...

es gibt nur den so genannten Rechtsfrieden …



das ist aber auch kein richtiger Frieden … sondern nur so’ne Art besserer Waffenstillstand ...

oder so’ne Art kalter Frieden … bzw eben kalter Krieg ...



umgekehrt gibt es aber das Kriegsrecht … um nicht gleich zu sagen Rech-te ...

denn das gibt es in den unterschiedlichsten Ausprägungen …



das macht sich jede Partei so wie sie es grad braucht ...

paradoxerweise ist es geradezu entwaffnend …



wenn einer sein kriegerisches Verhalten damit erklärt …

‘ich hatte das Gefühl ich werde gleich angegriffen …



ich hätte mich ja dann verteidigen müssen ...

und da hab ich gedacht … Angriff ist die beste Verteidigung ...



ähnlich dem Rechts-Frieden gibt es auch den Rechts-Krieg ...

das ist … wenn die Rechtsanwälte vor Gericht sich die Köpfe einschlagen ...



und das Hohe Gericht sich amusiert wenn nicht halbtot lacht ...

weil sie natürlich längst wissen … wie sie den Fall entscheiden werden ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions-Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







