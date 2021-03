Mittwoch, 10 März 2021 | 10.069

Die Menschenrechte ... und das Recht auf Leben ...

es ist schon nicht einfach … überhaupt auf diese Welt zu kommen …

und nach Möglichkeit das Licht irgend einer Deckenlampe zu erblicken ...



aber wer es denn geschafft hat … soll auch ein Recht zum Leben haben ...

nach dem sich die Beziehungen zu seinem Umfeld / seiner Umwelt regeln sollen ...



wann sich die Rechtswissenschaftler dieses Themas angenommen haben …

bzw ob überhaupt bis her und so sie das überhaupt jemals zu tun gedenken …



läßt sich nicht so genau bestimmen …

eben weil keiner so richtig weiß was das überhaupt ist und worum es da geht …



ziemlich sicher ist aber … daß etwa zwischen 460 uns 370 vor Christus …

in Griechenland ein gewisser Hippokrates lebte …



als Arzt würde man heute sagen … als Heilkundiger ...

aus heutiger Sicht der ‘Vater der Heilkunde’ ...



der damals schon erkannt hatte ...

daß das Wesen der Krankhei8t besteht in einer Art falschen Weichenstellung oder so …



bei der Vermichung der Körpersäfte … bzw also wenn dieses Körpersäftesystem …

zum Beispiel durch so einen Virus völlig durch einander gebracht wird …



wenn man bedebkt … daß ein Kind ab etwa einen Monat vor seiner Geburt ca einen Liter

Fruchtwasser in seine Gestaltwerdung umsetzt ...



kann men erkennen … wie wichtig das mit den Körpersäften ist …

wenn das Kind dann erstmal auf der Welt ist …



und wie wichtiug der Hinweis ist …

auch als Erwachsener jeden Tagg zwei Liter (Lebens/Quell)Wasser zu trinken und umzusetzen …



eben dieser Hippokrates von Kos … also nicht der Mathematiker von Chios ...

ist auch bekannt für den nach ihm benannten Hippokrastischen Ei …



der besagt …

daß Heilkundige zur bedingungslosen Erhaltung menschlichen Lebens verpflichtet sind …



leider hat sich diese Art von Berufsethik der Heilungigen nicht weiterverbreitet …

insbesondere nicht bis zu den Rechtskundigen ...



geschweige bis zu denjenigen …

die völlig unkundig oben auf den Spitzen der Politik sitzen ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbartn ...

das Po-litische Thema ... Wandel durch Handel ...



das waren noch Zeiten ... als das galt ...

heutzutage ist es eher umgekehrt ...



die Zeiten wandeln sich ...

und der Handel muß sehen ... daß er überhaupt noch mit bzw hinterher kommt ...







