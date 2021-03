Dienstag, 09 März 2021 | 10.068

Die Menschenrechte und ... die Rechtsgrundlagen ...

es heißt immer … ‘vor Gericht und auf Hoher See’ und so ...

da käme es nicht darauf an Recht zu haben … sondern Recht zu bekommen ...



so ähnlich ist das auch mit dem so genannten Rechtsstaat …

da kommt es auch nicht darauf an … Recht zu haben … sondern eine Rechts'grundlage' ...



im so genannten Rechtsstaat kümmert sich der Staat nicht ums Recht …

sondern er nimmt sich einfach ein 'Recht' ... und macht sich dazu eine Rechtsgrundlage ...



das fängt an beim so genannten Kriegsrecht …

denn natürlich gibt es kein Recht auf Krieg …



und hört auf bei HARTZ IV …

denn natürlich gibt es kein Recht … das Volk derart zu verarschen ...



und natürlich gibt es kein Recht darauf … professionell Sterbehilfe leisten zu dürfen ...

und das als Geschäftszweck zu betreiben bzw damit beruflich erwerbsmäßig Geld zu verdienen ...



aber … wie gesagt … im Rechtsstaat geht das schon …

wenn der Staat handeln will … macht er sich einfach eine passende Grundlage …



und das Tollste ist … wenn die so genannte Recht-Sprechung dann auch noch sagt …

jawollja … das ist (!) Recht ...



das natürliche Recht und der Rechtsstaat mit seiner so genannten Rechtsprechung …

verhalten sich also zu einander wie ehrlich verdientes Geld und Geldwäsche ...























