Samstag, 09 Januar 2021 | 01.009

Die Menschenrechte und ...

- die Leugnung der Massenvernichtungen an Menschen und Materie...

der gravierendste und möglicherweise entwicklungsgeschichtlich überhaupt letzte Fall

von Leugnung (…) …



ist zur Zeit … daß die maßgebenden Politiker leugnen …

daß ihr gesamtes politisches System weltweit endgültig und rettungslos zusammengebrochen ist ...



und man nach dem Zusammenbruch des Systems …

also nicht nur einem eventuell sogar nur wirtschaftlichen Totalschaden …



nicht so tun kann … als könnte man den ganzen Schrott noch an irgend welche Bastler und Tüftler

in Polen oder sonst wo verkaufen … und die würden die Karre schon wieder zum Laufen bringen



jetzt verdienen und profitieren also wieder jede Menge Leute an den so genannten Impfstoffen …

und was alles da drum und dran hängt …



im Prinzip ist das auch nichts anderes als was die Konzerne damals verdient haben …

die das Gas nach Auschwitz geliefert haben etc etc ...



oder aus der neueren Geschichte … was westdeutsche Konzerne am Bau der Mauer verdient haben …

für die Lieferungen von Stahl und Stacheldraht … Baustoffen und Beton ...



es kist doch kein Geheimnis daß ohne die Hilfe aus Westdeutschland ..

Mauer und Grenzanlagen nie hätten so gebaut werden können ...







