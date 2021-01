Freitag, 08 Januar 2021 | 01.008

Die Menschenrechte und ... die Leugnung des Holocaust

der Holocaust … zunächst in Israel und der englisch-sprachigen Welt …

später ganz allgemein gebräuchliche Bezeichnung …



für die Massenvernichtung insbesondere von Juden …

während der Zeit des National-Soizialismus …



es gibt immer wieder Leute … die ‘leugnen’ diesen so genannten Holocaust …

und das ist ein Phaenomen … das bis heute seltsamerweise nicht erforscht ist …



obwohl es doch rein praktisch ganz einfach wäre …

man fährt einfach mal mit den Leuten nach Auschwitz und zeigt ihnen alles …



und wenn das nicht reicht … es gibt noch rund 20 andere ehemalige Konzentrationslager …

unter anderen in Bautzen Buchenwald Dachau Flossenbürg Mauthausen Sachsenhausen Theresienstadt etc



aber das macht ja Arbeit … da ist es anscheinend einfacher … man beschäftigt üblicherweise

ein paar Richter ein paar Tage lang damit rein theoretisch über diese Dinge nutzlos zu fachsimpeln …



und die Leute dann … je nachdem wie sie ihrer Ansicht Ausdruck verliehen haben …

u.U. zu lebenslanger Haft zu verurteilen … und den Fall dann zu den Akten legen …



als abgeschlossen betrachten … bzw als rechtskräftig entschieden … weil Richter hierzulande (m/w/d)

bis zum Höchsten Richter im Staate … dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts …



immer wieder glauben … sie müßten einen Fall / eine Frage / eine Schwierigkeit / ein Problem …

‘entscheiden’ ... statt es zu lösen …



aber … wie gesagt … die Leute zu überzeugen … das macht ja Arbeit …

das ist also so ähnlich wie Helmut Kohl …



als ich ihn davon überzeugen wollte …

daß man auch verfassungsgemäß regieren und damit Wahlen gewinnen kann …



mal zu mir gesagt hat …‘ach das macht ja Arbeit …

da mach ich es doch lieber weiter so wie üblicherweise und bisher’ …



und als ich sagte … da verlieren Sie aber die nächste Wahl (das war die von 1998) …

‘lassen Sie mal … die gewinne ich auch ohne Sie’ … (der Rest ist ja bekannt) …



auch den letzten Leugner zu überzeugen … Überzeugungsarbeit zu leisten …

macht wie es der Begriff schon ausdrückt … Arbeit …



und ‘Arbeit macht frei’ darf man ja auch nicht mehr sagen …

geschweige damit werben ...



das ist aber im Prinzip nichts anderes … als wenn im Bundestag zum Beispiel Reden gehalten werden

und sich das Gefühl aufdrängt … es ist zwar schon alles gesagt … aber noch nicht von jedem …



mit anderen Worten … auch beim Holocaust ist an sich alles bewiesen …

aber noch nicht jeder hats auch begriffen …



andererseits gibt es zum Beispiel Leute … die ebenso hartnäckig leugnen ...

daß Angela Merkel eine völlig unfähige geisteskranke kriminelle Politikerin ist …



die einem ähnlich unausgebildeten und unerzogenem Adolf Hitler praktisch in nichts nachsteht ...

und eben auch ’ihre Politik’ unverdrossen einfach so durchzieht … egal welche Opfer das fordert ...



dieses Phaenomen ist bisher genau so wenig erforscht wie die Leugnung des Holocaust …

es könnte aber damit zusammenhängen …



daß natürlich auch am Holocaust eine bestimmte Species von Menschen ‘Arbeit’ gefunden …

und Geld verdient oder sonst profitiert haben …



und bekanntlich ist es ja der Hauptzweck am Interesse derjenigen … die ‘in die Politik ...

und an die Macht ‘ wollen … daß sie ‘an die Töpfe kommen … in denen eben dieses Geld steckt …



und in die Position … Geld und Posten nach Belieben und Willkür verteilen zu können …

die wesentlichsten Merkmale einer Diktatur …



das heißt … solange das niemand wahrhaben will und das konsequent geleugnet wird …

daß im Prinzip nicht der geringste Unterschied besteht …



zwischen China (in welcher Form auch immer) und Stalin Hitler Honecker Merkel …

und last but not least Donald Trump ...



solange werden das wohl zwar schöne aber eben völlig leere Worte bleiben …

daß das deutsche Volk … im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen ...



in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen … sich eben diese …

zur Zeit an sich noch uneingeschränkt geltende Verfassung gegeben hat …



mit der man … dieses Ziel vor Augen … den Weg gehen könnte …

um Stück für Stück die Steine aus dem Weg zu räumen und eine halbwegs intakte Welt damit zu bauen ...



aber … wie gesagt … das macht schon etwas Arbeit ...

und solange man so arbeitsscheue Elemente wie Angela Merkel dabei in die Führungsposition hebt …



und sich nicht darum kümmert … was sie da eigentlich macht …

nicht verhindert daß sie das Staatsflugzeug konsequent auf Absturz programmiert ...



kann das nicht nur nichts werden … sondern wird es eben immer noch schlimmer ...

bis zum allerendgültigsten und finalen Schuß … also dem Absturz ...







