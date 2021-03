Montag, 08 März 2021 | 10.067

Die Menschenrechte und ... Elke Büdenbender ...

Elke Büdenbender übernimmt die Schirmherrschaftfür den Smart Hero Award 2021 …

der Stiftung Digital Chancen …



gib jedem Tag die Chance der schönste Deines Lebens zu werden … man könnte auch sagen …

gib jeder Stiftung die Chance … die wichtigste bei der Bekämpfung der Pandemie zu werden ...



die Stiftung und Facebook versuchen gemeinsam … Menschen und Organisationen auszuzeichnen …

die ehrenamtliches soziales Engagement in und mit Social Media umsetzen …



‘Smart’ heißt in diesem Falle ‘Smart Media für Anerkennung Respekt Toleranz’ ...

und will mit dem Schwerpinktthema ‘Perspektiven eröffnen’ …



den Facettenreichtum digitalen Engagements sichtbar machen ...

‘smarte’ Heldinnen und Helden und ihre Geschichten aufzeigen ...



Elke Büdenbender … also die Frau des amtierenden Bundespräsidenten …

übernimmt dafür in diesem Jahr die Schirmherrschaft …



wir wissen schon spätestens seit Melanie Trump …

daß Präsidentengattinnen sich immer eine passende Nebenbeschäftigung suchen ..



hier sollen jetzt Menschen und Themen außerhalb des so genannten Mainstreams sichtbar gemacht werden … die die Aumerksamkeit auf neue Stimmen im breiten medialen Diskurs lenken …



und die Vielfalt des gesellschaftlichen Engagements hervorheben … also genau das was nötig wäre …

in diesem einseitigen medialen von Virologen etc bestimmten Geschenen um Corona ...



der Smart Hero Award wird vergeben in den Kategorien

Demokratisch handeln … Sozial handeln … Ökologisch handeln … gestalten … wirtschaften …



also in etwa so … als stünde in unserer Verfassung …

‘Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer sozialer ökologischer Bundesstaat’



Jutta Croll ist Vorstandsvorsitzende der Stiftung am Stiftungssitz Berlin …

Constance Osei ist Head of Society & Innovation Policy DACH bei Facebook ...



der Award ist immerhin mit 125.000 Euro dotiert ...

www.digitale-chancen.de ...



*



das Parlamentaristische Europa ...

trifft sich gelegentlich zu einer so genannten 'Europäischen Parlamentarischen Woche' ...



die üblicherweise mehrtägige Präsenz-Konferenz wurde kürzlich ... 'aus aktuellem Anlaß' ...

auf eine Drei-Sterne-verdächtige eintägige Video-konferenz reduziert ...



*



der Politische Film ...

was dem Home-Office recht ist ... ist dem Home-Kino billig ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ... Portugiesen Slowenen Franzosen ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







