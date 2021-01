Donnerstag, 07 Januar 2021 | 01.007

Die Menschenrechte und ... die Physik ...

unsere politische Physiklehrerin sagt … die vorgesehenen Maßnahmen sind richtig …

sie müssen nur besser angewandt werden ...



und ‘besser‘ soll heißen ... mehr länger härter schärfer weiter breiter tiefer strenger etc

die Zahl der Infizierten und Toten steigt aber trotz dem und allem weiter …



und das kann bei vernünftiger Würdigung des Geschehens ja nichts anderes heißen als

die Maßnahmen sind falsch unsinnig blöd hirnverbrannnt idiotisch geisteskrank kriminell…



und im Gegenteil nicht nur nicht mal wirksam geschweige erfolgreich …

sondern schädigen zerstören beseitigen … nicht nur die Ordnung sondern die Menschheit



Angela Merkel ist eine Pfarrerstochter … die Physik studiert hat …

und nun ‘glaubt‘ (!) … sie sei die geborene Politikerin ...



de facto dann diese drei Elemente durch die Mühlen ihres Unverständnisses dreht …

und was herauskommt ist Corona …



Albert Einstein hatte sich seiner Zeit auf die Physik beschränkt und konnte beweisen …

je schneller man eine Masse bewegt … desto mehr Energie kommt dabei heraus …



Angela Merkel versucht nun zu beweisen …

je schneller man völlig unsinnige Maßnahmen verändert verlängert vermehrt verstärkt …



desto bessere Politik kommt dabei heraus ...

und desto schneller kann man die anstehenden Probleme lösen …



warum ist es nicht möglich … diesen völlig hirnverbrannten Schwachsinn mal zu beenden …

die vielgerühmte so genannte ‘Wissenschaft‘ schaut dem nicht nur völlig ungerührt zu …



sondern vermehrt sich auf wundersame Weise ebenfalls …

bisher hatten wir es immer nur mit alleswissenden Ökonomen zu tun …



mit Wirtschafts-wissenschaftlern und Sozial-wissenschaftlern …

mit Publizisten und sonstigen geistigen / geistlichen Polizisten ...



jetzt bestimmen plötzlich die Virologen und Epidemiologen das politische Leben ... Hygieniker und sonstige profitorientierte Zyniker ...



und Klein-Erna … also ich meine Klein-Angela … sagt treuherzig und naiv …

bzw krank und kriminell wie sie nunmal ist …



das Volk solle auf eben diese Wissenschaft und Wirtschaft vertrauen …

dann würde sich bzw also sie schon alles Weitere regeln und regulieren …



wie gesagt … die Wissenschaft schaut diesem völlig unsinnigen Treiben völlig ungerührt zu

das hat übrigens auch Albert Einsein schon so gemacht …



insofern müßte man die Angela fast schon wieder in Schutz nehmen ...

aber auch Rechtfertigungslehre und Gerechtigkeit sind zwei völlig verschiedene Dinge ...







