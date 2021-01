Donnerstag, 07 Januar 2021 | 01.007

Die Menschenrechte und ... der Sozialismus ...

der Sozialismus hat wieder zugeschlagen …

die SPD-dominierte Bundesregierung hat eine Frauenquote beschlossen …



die für Vorstände und Aufsichtsgremien in Dax-Unternehmen gelten soll …

weil die sich freiwillig nicht an entsprechende Empfehlungen halten würden …



getreu dem Merkel‘schen Motto ‘gemeinsam statt einsam‘ …

haben Franziska Giffrey und Christine Lambrecht diese Reglung durchgezogen ...



obwohl das zur Lösung des eigentlichen Problems …

ungefähr genau so (in)effizient ist …



wie die Lockdownregelung oder die Impfupregelung etc …

zur Lösung des Corona-Problems ...



das Problem ist nicht … daß zu wenig Frauen regieren …

sondern daß … wer auch immer regiert … nicht verfassungsgemäß regiert …



es wäre daher objektiv ein entscheidender Fortschritt …

wenn statt der generellen Frauenquote von 30% ...



die Damen und Herren in der Bundesregierung sich mal darauf verständigen würden …

diese eine Frau an der Sitze des Staates dahin zu bringen …



daß sie statt ihrer sozialistischen Diktatur wenigstens andeutungsweise …

also auch etwa zu 30% verfassungsgemäß regieren würde …



oder … was ja auch helfen würde ...wenn sie das mal begründen müßte …

warum sie sich weigert … halbwegs verfassungsgemäß zu regieren ...



und vielleicht könnte sich auch das Bundesverfassungsgericht mal überwinden …

sich in diese Dinge einzuschalten …



was in meinen diesbezüglichen Verfassungsbeschwerden seit Jahren …

hinreichend gefordert und begründet ist ...







