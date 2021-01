Mittwoch, 06 Januar 2021 | 01.006

Die Menschenrechte und ...

- der Tag der Heiligen Drei Könige ...

auch Balthasar Kaspar und Melchior haben ausgedient …

zumindest als Beschützer der Reisenden …



denn das Volk darf ja auf Anordnung der ‘Königin‘ (Supermarkt Ullrich !) ...

nicht mehr verreisen …



was uns bleibt ist gleichwohl das Fest der Offenbarung der Göttlichkeit des Neugeborenen …

Epiphanias …



das heißt jetzt kommen erstmal wieder die Sonntage …

von denen es heißt …1. / 2. etc Sonntag ‘nach‘ Epiphanias ..



beim Stand der Dinge ist nicht auszuschließen …

daß die Juden zwar nicht geschlossen zum Christentum übertreten …



aber einfach die Geburt Jesu Christi neu erfinden und inszenieren …

und dann einfach frech behaupten .. wie sie nunmal sind …



jetzt erst sei der König der Juden wirklich geboren …

und verwandeln Israel konsequent wieder in ein Königreich …



womit sich möglicherweise sogar …

alle staatlichen und politischen Probleme der Region lösen lassen ....







