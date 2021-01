Donnerstag, 07 Januar 2021 | 01.007

Corona und ... der uckermerkelsche Schwachsinn ...

jetzt ist also das so genannte Maßnahmenpaket ... verlängert erweitert verschärft worden ...

und da kann der unbescholtene Bürger doch nur sagen ... 'ich glaub mich tritt ein Pferd' ...



und genau so ist es ja auch ...

diese ganzen so genannten Maßnahmen von AHA bis OHO ... und so ...



sind nichts anderes als eine der modernen Formen des troianischen Pferdes ...

mit der vorder-gründig Gutes vor-gegaukelt wird ...



dahinter darunter darin ... sich aber das Unheil verbirgt ...

das bei erster Gelegenheit dann unbarmherzig zuschlägt ...



Corona ist deshalb so hartnäckig ... weil die Widerstandskraft der Menschen ...

durch die Politik der letzten Jahrzehnte systematisch herabgesetzt wurde ...



und durch die so genannten Maßnahmen jetzt systematisch weiter herabgesetzt wird ...

das ist also ... wenn man diesen Überfall von Corona mit einem Dammbruch vergleicht ...



so als würde man ... statt das Loch zu schließen ...

es noch erweitern und befestigen ...







