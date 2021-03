Sonntag, 07 März 2021 | 09.066

Die Menschenrechte und ... die Spaltung der Nationen ...

es heißt immer wieder ...

die letzten Wahlen in den USA hätten gezeigt ... wie gespalten diese Great Nation ist ...



für die auch unter Joe Biden gelten soll ...

America First ...



das ist wieder wie mit dem Splitter im Auge des Einen ...

bzw dem Balken im Auge des Anderen ...



natürlich sind die so genannten 'Vereinigten' Staates gespalten ...

aber es sind immerhin nur zwei (!!) in etwa gleich große Teile ...



die sich gegenseitig fast nichts nehmen oder geben ...

zumindest von den Wählern her gesehen ...



Deutschland ist dem gegenüber der reinste Flickenteppich ... mieses Patchwork ...

bzw genauer gesagt wohl eher Bruchstücke einer billigen Keramikschüssel ...



die notdürftig mit irgend was zusammengeklebt sind ...

keinerlei Tragfähigkeit oder Belastbarkeit haben ...



und bei der ersten Druck oder Belastungsprobe

wieder sang und klanglos auseinanderfallen werden ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und Welten Bürger und ... ihre Bürgerrechte ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt ... Luftfahrt ... Raumfahrt ...







