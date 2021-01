Mittwoch, 06 Januar 2021 | 01.006

Der Merkel'sche Verstand und ... die Corona ...

das hört sich so toll an … haha … wir entwickeln uns einen Impfstoff ...

und dann haben wir der Natur wiedermal ein Schnippchen geschlagen …



in Wirklichkeit ist das eine typische Milchmädchenrechnung …

um nicht zu sagen einer uckermärkischen Hausfrau bzw Templiner Pfarrerstochter ..



es ist eine typische Rechnung … die ohne den Wirt gemacht ist !!! …

nämlich die Natur des Menschen in seiner dynamischen Umwelt bzw also Evolution …



das Potenzial für solche Merkel-typischen Spielereien um des Spaßes willen ist ausgereizt …

die Natur läßt endgültig nicht mehr Ulknudel-mäßig mit sich spielen geschweige spaßen …



und als Natur(!)wissenschaftlerin(!) und zumal Diplomphysikerin weiß sie das auch …

und deshalb ist das nicht einfach Naivität was sie macht sondern echt kriminell !!!



und daß sie dann auch noch dauernd sagt … man solle ‘auf die Wissenschaft hören‘ (???)

das ist nicht nur einfach kriminell sondern auch echt doppelt und dreifach geisteskrank ...



*











*







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen