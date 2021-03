Samstag, 06 März 2021 | 09.065

Die Menschenrechte und ... der Geist des Donald Trump

'das Volk' (...) denkt immer ...

ach ... wenn Corona erstmal vorbei und überstanden ist ...



dann wird wieder alles so wie früher ...

dann kommen wieder die sprichwörtlichen guten alten Zeiten ...



reinrechnerisch kann das aber gar nicht sein ...

denn die Hälfte der Wähler die Donald Trump gewählt hatten ...



sind ja immer noch da ...

und Joe Biden geht so dilettantisch an die Sache ran ...



daß er mit Sicherheit so viel Fehler und falsch machen wird ...

daß rund die Hälfte derjenigen die ihn jetzt gewählt haben abfallen wird ...



so daß die Partie jetzt schon 3 :1 für Donald Trump steht ...

rein rechnerisch wie gesagt ...



da wird also eher der Biden scheitern ...

als daß ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump durchkommt ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschafts-Unions-Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten ...

die Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Leitung und Führung ...







