Freitag, 05 März 2021 | 09.064

Die Menschenrechte und ... die Aera Merkel ...

eine der Tatsachen mit denen man wohl rechnen kann ist ...

die nächste Bundestagswahl kommt bestimmt ...



und damit kann man jetzt schon die tollsten Spekulationen auflegen ...

bzw ganze Lawinen lostreten ...



wie beispielsweise ... geht die Aera Merkel dann überhaupt wirklich zu Ende ...

und was wird aus der so genannten Großen Koalition ...



für die er voraussichtlich nach wie vor keinerlei Abstandsgebote geben wird ...

oder Kontaktverbote ... wahrscheinlich nicht mal Hygieneregeln ... etc ...



beim jetzigen Stand der Dinge ist damit zurechnen ...

daß sie die allgemeine Lage bis dahin wieder so weit beruhigt hat ...



daß die CDU wieder stärkste Partei und die SPD zumindest koalitionsfähig bleibt ...

so daß Frau Merkel dann mit dem Juniorpartner Olaf Scholz weiter regiert ...



diesem Wolfgang Schäuble-ähnlichen Schlitzohr ...

und am Ende versucht sich gar Wolfgang Schäuble selbst nochmal als Widerpart ...



weil ihm der Job als Bundestagspräsident dann doch allmählich zu langweilig wird ...

bzw nicht mehr so richtig Spaß macht ... und Politik soll ja vor allem Spaß machen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ...

die Islamisten und Anti-Semisten und sonsitige Anti-Christen ...



*



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...



im Eid des Hippokrates ...

finden sich unter anderen folgende Sätze ...



‘ich werde niemandem … auch nicht auf seine ausdrückliche Bitte hin …

ein tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu raten …



und ich werde auch nie einen Blasenstein operieren …

sondern das denjenigen überlassen … die das gewerbsmäßig betreiben’ …



angesichts der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts …

müßte er heutzutage sagen …



‘ich werde niemandem ein tödliches Gift verabreichen (…) …

sondern das denen überlassen ... die das gewerbsmäßig betreiben’ ...







