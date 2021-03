Donnerstag, 04 März 2021 | 09.063

Die Menschenrechte und ... die Zukunftstrends ...

bei Pandemie denkt man zur Zeit immer an Corona ...

das Einzige was hier pandemische Ausmaße angenommen hat ...



ist aber der schier grenzenlose Dilettantismus ...

die kriminelle Energie und Intelligenz der Angela Merkel ...



die uns einen Lockdown nach dem anderen Shutdown präsentiert ...

und alle nur möglichen Maßregeln / Abstandsregeln / Hygieneregeln / Kontaktregeln etc.



und das soll uns dann durch alle möglichen bzw angeblichen Zukunftstrends

schmackhaft gemacht werden ...



wie Homeoffice und Homeschooling ...

Onlineeinkauf und Schul.cloud...



wahrscheinlich kommt demnächst überhaupt alles aus der Cloud ...

nicht nur der Atomregen und Corona ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions-Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und andere Semisten und sonstige Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







