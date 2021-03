Mittwoch, 03 März 2021 | 09.062

Die Menschenrechte und ... der so genannte Klimawandel ...

der de facto stattfindende Klimawandel ...

ist eine ebenso unmittelbare wie unberechenbare Bedrohung der Menschheit ...



trotzdem spielt die Ulknudel Angela Merkel völlig ungerührt damit rum ...

als ginge es um ein Kaffeekränzchen mit ihrem Küchenkabinett auf einer Seebrücke an der Ostsee ...



Besonnenheit und Rücksicht werden sich auszahlen ...

sagt die Frau Kanzlerin ...



das ist wie mit der Geschichte vom Klügeren der immer nachgibt ...

nämlich so lange bis er der Dümmere ist ...



oder eben die Geschichte von der Diktatur ...

man muß das Volk so lange streicheln bis der Maulkorb fertig ist ...



*



