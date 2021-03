Dienstag, 02 März 2021 | 09.061

Die Menschenrechte und ...

- der so genannte Rechtsextremismus

vielfach wird der so genannte Rechtsextremismus ...

als eine der wichtigsten gesellschafts-politischen Herausforderungen bezeichnet ...



das soll noch einer verstehen ...

Politik wird bekanntlich von der Regierung gemacht nicht von der Gesellschaft ...



es geht also hier um ein reines Ablenkungsmanoeuvre ...

nach der Art anderer Beispiele ...



also etwa 'das müssen wir gemeinsam machen' ...

oder eben dieser ganze hirnrissige alternativlose Lockdownzirkus ...



der Rechtsextremismus wie überhaupt jede Art von Extremismus etc ...

ist nichts anderes als eine Re-aktion (!) auf das Handeln und Verhalten von Frau Merkel ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... was und ? ...







