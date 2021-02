Sonntag, 28 Februar 2021 | 08.059

Die Menschenrechte und ... Wissenschaft und Bildung ...

vor den Erfolg haben die Götter bekanntlich den Schweiß gesetzt ...

und so ungefähr ist das auch mit Wissenschaft und Bildung ...



also etwa in der Reihenfolge Mutterbrust / Kindergarten / Schule ...

Studium / Wissenschaft / Forschung ...



das Problem bei der Bildung ist eigentlich ...

wer bildet wen und wennüberhaupt wozu ...



und von wem wird Bildung wofür mißbraucht zu welchem Zweck und Ziel ...

in wie weit geht es bei Bildung um speziell heranziehen oder gar züchten ...



ist Bildung ein in sich geschlossenes System ...

oder ist das eigendynanisch / erweiterungsfähig / entwicklungsfähig ...



am Ende gar so wie die Europäische Union ...

erwettern verbreitern erhöhen vertiefen ...



wir kennen bereits den Bildungs-Roman / den Entwicklungs-Roman ...

die sich mit dem fortschreitenden Reifeprozeß des/der/ eines/aller Menschen befassen ...



das ist zu trennen von der Bildungs-Politik ...

wo die Bildung in etwa genau so mißbraucht wird ...



wie bei der Wirtschaftspolitik ...

die nur im Interesse der Rüstungsindustrie bzw des Kriegs gemacht wird ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen